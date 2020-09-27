«Ротор» — «Рубин»: стартовые составы команд на матч РПЛ

Стали известны стартовые составы «Ротора» и «Рубина» на матч 9-го тура РПЛ.
«Ротор»: Чондрич, Кверквелия, Николаев, Гогуа, Манучарян, Матрикарди, Алейник, Песегов, Макаров, Колесниченко, Фламарион.
Запасные: Кузнецов, Кожемякин, Донцов, Балахонов, Кипиани, Микелтадзе, Щербин.
«Рубин»: Дюпин, Бегич, Старфельт, Уремович, Зуев, Шатов, Хван Ин Бом, Кварацхелия, Абильгор, Макаров, Деспотович.
Запасные: Коновалов, Медведев, Зотов, Меркулов, Тарасов, Могилевец, Коновалов, Бакаев, Самошников, Игнатьев, Косарев.
Встреча 9-го тура Российской Премьер-Лиги пройдёт на стадионе «Волгоград Арена». Начало — в 19:00 мск.
Казанский «Рубин» набрал 11 очков в 8 матчах и занимает 9-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Волгоградский «Ротор» (2) — на 16-м месте. Лидером соревнований является петербургский «Зенит», в 9 встречах набравший 20 очков.
- 27 сентября 2020
-
19:40
-
19:33
-
19:30
-
19:28
-
19:17
-
19:14
-
19:05
-
19:02
-
18:57
-
18:56
-
18:49
-
18:43
-
18:37
-
18:31
-
18:26
-
18:23
-
18:12
-
18:12
-
18:03
-
17:58
-
17:53
-
17:53
-
17:38
-
17:38
-
17:20
-
17:17
-
16:54
-
16:50
-
16:46
-
16:43
-
16:41
-
16:28
-
16:22
-
16:15
-
16:00