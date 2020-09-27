«Ротор» — «Рубин»: стартовые составы команд на матч РПЛ

Стали известны стартовые составы «Ротора» и «Рубина» на матч 9-го тура РПЛ.

«Ротор»: Чондрич, Кверквелия, Николаев, Гогуа, Манучарян, Матрикарди, Алейник, Песегов, Макаров, Колесниченко, Фламарион.

Запасные: Кузнецов, Кожемякин, Донцов, Балахонов, Кипиани, Микелтадзе, Щербин.

«Рубин»: Дюпин, Бегич, Старфельт, Уремович, Зуев, Шатов, Хван Ин Бом, Кварацхелия, Абильгор, Макаров, Деспотович.

Запасные: Коновалов, Медведев, Зотов, Меркулов, Тарасов, Могилевец, Коновалов, Бакаев, Самошников, Игнатьев, Косарев.

Встреча 9-го тура Российской Премьер-Лиги пройдёт на стадионе «Волгоград Арена». Начало — в 19:00 мск.

Казанский «Рубин» набрал 11 очков в 8 матчах и занимает 9-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Волгоградский «Ротор» (2) — на 16-м месте. Лидером соревнований является петербургский «Зенит», в 9 встречах набравший 20 очков.