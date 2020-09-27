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«Милан» не проиграл 17 матчей подряд впервые за последние 24 года

«Милан» не проиграл 17 матчей подряд впервые за последние 24 года
Футбол / Италия 0

«Милан» довёл беспроигрышную серию до 17 матчей во всех турнирах. Подобную серию миланский клуб выдал впервые за последние 24 года. В 1996 году миланцы под руководством Фабио Капелло не проигрывали в 27 матчах подряд.

В матче 2-го тура чемпионата Италии «Милан» победил «Кротоне» со счётом 2:0. Счёт был открыт в концовке первого тайма — на 45-й минуте автором забитого мяча стал Франк Кессье, который реализовал 11-метровый. В начале второго тайма преимущество миланского клуба увеличил Браим Диас. С учётом прошлого сезона «Милан» одержал 4-ю победу подряд в Серии А.

«Милан», набрав шесть очков, вышел на второе место в турнирной таблице итальянского национального чемпионата. В 3-м туре «Милан» дома сыграет со «Специей» (4 октября).

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