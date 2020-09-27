«Милан» не проиграл 17 матчей подряд впервые за последние 24 года
«Милан» довёл беспроигрышную серию до 17 матчей во всех турнирах. Подобную серию миланский клуб выдал впервые за последние 24 года. В 1996 году миланцы под руководством Фабио Капелло не проигрывали в 27 матчах подряд.
В матче 2-го тура чемпионата Италии «Милан» победил «Кротоне» со счётом 2:0. Счёт был открыт в концовке первого тайма — на 45-й минуте автором забитого мяча стал Франк Кессье, который реализовал 11-метровый. В начале второго тайма преимущество миланского клуба увеличил Браим Диас. С учётом прошлого сезона «Милан» одержал 4-ю победу подряд в Серии А.
«Милан», набрав шесть очков, вышел на второе место в турнирной таблице итальянского национального чемпионата. В 3-м туре «Милан» дома сыграет со «Специей» (4 октября).
«Милан» хочет подписать игрока своего соперника по Лиге Европы
- 27 сентября 2020
-
22:37
-
22:36
-
22:30
-
22:19
-
22:05
-
22:01
-
21:54
-
21:52
-
21:38
-
21:38
-
21:32
-
21:30
-
21:26
-
21:21
-
21:19
-
21:13
-
21:11
-
21:06
-
21:00
-
20:57
-
20:54
-
20:54
-
20:47
-
20:33
-
20:31
-
20:27
-
20:21
-
20:21
-
20:08
-
20:07
-
20:03
-
20:00
-
19:46
-
19:40
-
19:33
Партнерский контент