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«Вест Хэм» разгромил «Вулверхэмптон» в матче АПЛ

«Вест Хэм» разгромил «Вулверхэмптон» в матче АПЛ
Футбол / Англия 0

В матче 3-го тура английской Премьер-лиги «Вест Хэм Юнайтед» разгромил «Вулверхэмптон» со счётом 4:0. Встреча состоялась в Лондоне на стадионе «Олимпийский». Обслуживала матч бригада арбитров во главе с Мартином Аткинсоном, ассистировали судьи на линиях Адам Нанн и Дэниел Кук.

Счёт был открыт в первом тайме — на 17-й минуте автором забитого мяча стал Джаррод Боуэн, которому ассистировал Пабло Форнальс. На 57-й минуте преимущество лондонского клуба увеличил Боуэн, оформивший дубль. На 66-й минуте счёт до крупного довёл Рауль Хименес, который забил гол в свои ворота. В концовке четвёртый гол забил Себастьян Аллер.

«Вест Хэм Юнайтед», набрав три очка, вышел на 10-е место в турнирной таблице английского национального чемпионата. «Вулверхэмптон» (3) — на 16-м месте.

Англия - Премьер-лига. 3-й тур
27 сентября 2020, воскресенье. 21:00 МСК
Вест Хэм Юнайтед
Лондон
Окончен
4 : 0
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
1:0 Боуэн – 17'   2:0 Боуэн – 57'   3:0 Хименес – 66' (автогол)   4:0 Аллер – 90+3'
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