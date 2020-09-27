«Ювентус» в меньшинстве спасся от проигрыша «Роме», Роналду оформил дубль

В матче 2-го тура итальянской Серии А «Рома» сыграла вничью с «Ювентусом». Встреча проходила на стадионе «Олимпико» в Риме и завершилась со счётом 2:2.

На 31-й минуте счёт открыл полузащитник «Ромы» Жордан Верету, реализовавший пенальти. На 44-й минуте с «точки» забили уже футболисты «Ювентуса» — Криштиану Роналду уверенным ударом развел мяч и голкипера по разным углам ворот. Однако спустя две минуты быструю контратаку разыграли футболисты «Ромы» после неудачного стандартного положения туринцев. Генрих Мхитарян убежал вперёд по левому флангу, отпасовал в центр на Верету, и тот уверенным ударом низом отправил мяч в угол ворот.

На 62-й минуте полузащитник «Ювентуса» Адриен Рабьо получил вторую желтую карточку за грубый фол в центре поля против Мхитаряна. Несмотря на это, спустя 7 минут туринцы сравняли счёт. Данило навесил с правого фланга атаки в центр на линию вратарской, где Роналду ударом головой отправил мяч в сетку.

«Ювентус» в двух матчах набрал 4 очка и занимает 5-е место в таблице Серии А. «Рома» (1) располагается на 15-м месте.