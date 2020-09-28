Тренер «Ротора» оценил перспективы возвращения заболевших игроков к матчу с «Уфой»

Главный тренер «Ротора» Александр Хацкевич прокомментировал возможное возвращение заболевших игроков в строй к матчу 10-го тура РПЛ с «Уфой». «Ротор» сыграет с «Уфой» 3 октября.



«Ребята два дня назад сдавали тесты, у них они отрицательные. Сегодня они опять сдали тесты. Завтра будем знать результаты и надеемся, что кто-то из них присоединится к команде уже с завтрашнего дня», — приводит слова Хацкевича пресс-служба «Ротора».

Игроки и тренеры «Ротора» готовились к матчу с «Рубином» на базе «Олимпия» в Волгограде, в распоряжении Александра Хацкевича находилось 14 футболистов, среди которых были и игроки молодёжной команды.



«Ротор» был вынужден пропустить два матча в РПЛ и один матч в Кубке страны из-за вспышки коронавируса. Команда не сыграла с «Краснодаром», «Ростовом» и ставропольским «Динамо».