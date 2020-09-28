Талалаев: кажется, «Ахмату» удалось тактически и психологически подавить «Урал»

Главный тренер «Ахмата» Андрей Талалаев прокомментировал победу в матче 9-го тура с «Уралом» (2:0).

«Игра оставила положительные впечатления, наконец удалось победить. Возможно, создали моментов меньше, чем в предыдущих матчах, зато реализовали их. Очень хорошо провели первый тайм, организованно, у соперников практически не было моментов. У нас было реализовано то, над чем мы трудимся. Порадовало, что ребята вышли с таким агрессивным настроем.

Удалось, как мне кажется, подавить тактически и психологически очень хорошего соперника. «Урал» давно не проигрывал, у них один из самых интересных штабов в плане аналитики и использования слабых сторон соперника. Понимаю, что у них не было Бикфалви, это очень серьёзная потеря. Но при этом, нам удалось нейтрализовать их выход из обороны и их игру в атаке. Считаю, что это заслуга наших ребят.

Хотя, нам тоже пришлось подстраиваться, если вы обратили внимание, Бериша играл на другом фланге, чтобы Кулаков никуда не убегал. Против него поставили быстрого и мобильного Харина, который при этом заработал штрафной, после которого был забит гол, и заработал пенальти. Это одна из лучших игр в исполнении Евгения. Что касается второго тайма, он мне не понравился с точки зрения создания моментов у чужих ворот, креативности и нестандартности. В перерыве ставили задачу — не пропустить опасные контратаки соперника и контролировать опорную зону. Мы провели замены в центре поля, также сменили и фланговых игроков, так как у них были предупреждения.



Решение о капитанской повязке Бериши было принято. У нас есть определённое движение в команде. Появились люди, которые несут лидерское бремя. Я понимал, что сегодня именно Бериша будет нести тот запал команды, которого нам не хватало. Нам немного не хватает духа. К сожалению, Уциев ещё не вернулся, он почти готов, думаю, скоро появится. Нам нужны люди, которые своей заряженностью помогают консолидировать вокруг себя всю команду и несут тренерские идеи, чтобы это реализовывалось на поле. Если Бериша вышел капитаном на поле и мы выиграли, значит это хорошая традиция, и мы сделали правильный выбор", — приводит слова Талалаева пресс-служба «Ахмата».