Куман – о дубле Фати в игре с «Вильярреалом»: ему всего 17 лет. Его ждёт большое будущее

Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман поделился мнением об игре 17-летнего испанского нападающего Ансу Фати в игре 3-го тура чемпионата Испании с «Вильярреалом», в которой игроку удалось отметиться дублем.

«Мы должны отметить игру и выступление Ансу Фати. На прошлой неделе я немного жаловался на то, что он не показал максимального уровня работоспособности на предсезонке. Ему всего 17 лет, его ждёт большое будущее, но он должен улучшить ситуацию. Иногда ему не хватает концентрации.



Одно из моих критических замечаний было в товарищеском матче с «Эльче» — он не был хорош. Однако сегодня он продемонстрировал свой уровень. Он был хорошо мотивирован и провёл отличную игру, и мы воспользовались его качествами.



Нужен ли «Барселоне» ещё один форвард после ухода Суареса? Всегда хорошо иметь другого форварда иного плана. Это правда, что мы можем играть и без нападающего, мы работали над тем, как менять позиции и быть гибкими при атаке, но важно иметь другие возможности. Мы работаем, и я надеюсь, что сможем закрыть позицию девятки», — цитирует Кумана Goal.