Черчесов: Кокорину для возвращения в сборную нужно для начала играть так, как надо

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал, что нужно сделать нападающему московского «Спартака» Александру Кокорину для возвращения в национальную команду.
«Для начала играть так, как надо. Если начнёт, то будем решать. Мы же команду собираем. Каждый должен выполнять свою роль, справляться с ней. Команда должна быть командой», — передаёт слова Черчесова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
29-летний Кокорин перешёл в «Спартак» в летнее трансферное окно из петербургского «Зенита» на правах свободного агента. В нынешнем сезоне форвард провёл два матча в чемпионате России (один — в основном составе) и не отметился результативными действиями. За сборную России Кокорин сыграл 48 матчей и забил 12 голов. В последний раз за сборную он играл в ноябре 2017 года.
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