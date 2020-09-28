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Черчесов: Кокорину для возвращения в сборную нужно для начала играть так, как надо

Черчесов: Кокорину для возвращения в сборную нужно для начала играть так, как надо
Футбол / Сборная России 0

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал, что нужно сделать нападающему московского «Спартака» Александру Кокорину для возвращения в национальную команду.

«Для начала играть так, как надо. Если начнёт, то будем решать. Мы же команду собираем. Каждый должен выполнять свою роль, справляться с ней. Команда должна быть командой», — передаёт слова Черчесова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

29-летний Кокорин перешёл в «Спартак» в летнее трансферное окно из петербургского «Зенита» на правах свободного агента. В нынешнем сезоне форвард провёл два матча в чемпионате России (один — в основном составе) и не отметился результативными действиями. За сборную России Кокорин сыграл 48 матчей и забил 12 голов. В последний раз за сборную он играл в ноябре 2017 года.

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