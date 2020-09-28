«Это меня взбесило. Всё было сделано неуклюже и поспешно». Тьяго Силва — об уходе из «ПСЖ»

Защитник «Челси» Тьяго Силва рассказал о своём уходе из «Пари Сен-Жермен».
Напомним, 27 августа «ПСЖ» официально объявил об уходе Тьяго Силвы по окончании контракта. На следующий день «Челси» объявил о подписании контракта с бразильским защитником.
«Эта ситуация меня взбесила. Мне действительно не понравилось, как это было сделано. Даже в нынешних условиях всё должно было пройти по-другому. Я был в Бразилии на карантине, когда Леонардо позвонил мне и сказал, что из-за пандемии трудностей… Нет, сначала он спросил, в порядке ли я и смогу ли я играть ещё два месяца. Я сказал, что всё в силе. Затем он сказал, что после этих двух месяцев в Лиге чемпионов ничего не предвидится. Два месяца — и больше ничего. Это нужно было сделать иначе.
На протяжении всей своей карьеры в „ПСЖ“ я выкладывался по максимуму и никогда не юлил. Что, три матча в Финале восьми всё изменили? Мои достижения за восемь лет в „ПСЖ“ больше не имели значения? Это странно. Леонардо сделал всё неуклюже и поспешно. Кстати, так было не только со мной. Похожее случилось и с Кавани. Я говорю это, чтобы впредь клуб не допускал подобных ошибок», — приводит слова Силвы France Football.
- 28 сентября 2020
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