Орлов — о проблемах Малкома: его убил защитник «Динамо», и он сдрейфил

Комментатор Геннадий Орлов поделился мнением об игре бразильского нападающего петербургского «Зенита» Малкома.

«Проблемы Малкома начались с матча с „Динамо“. Его тогда убил защитник, и он сдрейфил. Может быть, и правда какая-то боязнь появилась у бразильца. Звёзды всегда подвержены атакам, причём порой грязным приёмам. У нас „Динамо“ по таким вопросам стоит на первом месте. Видели, как они всех бьют? В каждом матче у них есть жертвы», — сказал Орлов в эфире «Радио Зенит».

Малком перешёл в «Зенит» летом 2019 года из «Барселоны». Сумма трансфера составила € 40 млн. В нынешнем сезоне 23-летний форвард принял участие в девяти матчах Российской Премьер-Лиги, в которых стал автором одного забитого мяча и отдал одну результативную передачу.