«Ливерпуль» — «Арсенал»: составы команд на матч 3-го тура АПЛ
Стали известны стартовые составы «Ливерпуля» и «Арсенала» на матч 3-го тура английской Премьер-лиги. Встреча пройдёт на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле. Начало — в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Ливерпуль» — «Арсенал».
«Ливерпуль»: Алисон, Александер-Арнольд, Гомес, ван Дейк, Робертсон, Фабиньо, Вейналдум, Кейта, Мане, Салах, Фирмино.
«Арсенал»: Лено, Холдинг, Давид Луис, Тирни, Бельерин, Эльнени, Джака, Мейтленд-Найлз, Виллиан, Ляказетт, Обамеянг.
В матче 2-го тура английской Премьер-лиги «Ливерпуль» обыграл «Челси» (2:0), а лондонский «Арсенал» — «Вест Хэм Юнайтед» (2:1). В минувшем сезоне «Ливерпуль» стал чемпионом Англии. Лондонский «Арсенал» занял восьмое место.
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