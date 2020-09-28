«Ливерпуль» — «Арсенал»: составы команд на матч 3-го тура АПЛ

Стали известны стартовые составы «Ливерпуля» и «Арсенала» на матч 3-го тура английской Премьер-лиги. Встреча пройдёт на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле. Начало — в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Ливерпуль» — «Арсенал».



«Ливерпуль»: Алисон, Александер-Арнольд, Гомес, ван Дейк, Робертсон, Фабиньо, Вейналдум, Кейта, Мане, Салах, Фирмино.



«Арсенал»: Лено, Холдинг, Давид Луис, Тирни, Бельерин, Эльнени, Джака, Мейтленд-Найлз, Виллиан, Ляказетт, Обамеянг.

В матче 2-го тура английской Премьер-лиги «Ливерпуль» обыграл «Челси» (2:0), а лондонский «Арсенал» — «Вест Хэм Юнайтед» (2:1). В минувшем сезоне «Ливерпуль» стал чемпионом Англии. Лондонский «Арсенал» занял восьмое место.