«Астон Вилла» разгромила «Фулхэм» в матче АПЛ
В матче 3-го тура Российской Премьер-Лиги лондонский «Фулхэм» проиграл бирмингемской «Астон Вилле» со счётом 0:3. Встреча состоялась в Лондоне на стадионе «Крэйвен Коттедж». Обслуживала матч бригада арбитров во главе со Стюартом Атвеллом, ассистировали судьи на линиях Саймон Лонг и Нил Дэвис.
Счёт был открыт в начале матча — на 4-й минуте автором забитого мяча стал Джек Грилиш, ему ассистировал Джон Макгинн. На 15-й минуте преимущество гостей увеличил Конор Хурихейн с передачи Макгинна. В начале второго тайма счёт до крупного довёл Тайрон Мингс с паса Хурихейна.
«Астон Вилла», набрав шесть очков, вышла на четвёртое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Фулхэм» (0) — на последнем, 20-м месте.
- 28 сентября 2020
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