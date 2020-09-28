«Астон Вилла» разгромила «Фулхэм» в матче АПЛ

В матче 3-го тура Российской Премьер-Лиги лондонский «Фулхэм» проиграл бирмингемской «Астон Вилле» со счётом 0:3. Встреча состоялась в Лондоне на стадионе «Крэйвен Коттедж». Обслуживала матч бригада арбитров во главе со Стюартом Атвеллом, ассистировали судьи на линиях Саймон Лонг и Нил Дэвис.

Счёт был открыт в начале матча — на 4-й минуте автором забитого мяча стал Джек Грилиш, ему ассистировал Джон Макгинн. На 15-й минуте преимущество гостей увеличил Конор Хурихейн с передачи Макгинна. В начале второго тайма счёт до крупного довёл Тайрон Мингс с паса Хурихейна.

«Астон Вилла», набрав шесть очков, вышла на четвёртое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Фулхэм» (0) — на последнем, 20-м месте.