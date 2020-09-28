Турнирная таблица РПЛ: «Зенит» и «Спартак» делят 1-е место, «Ростов» — третий

В Российской Премьер-Лиге завершены матчи 9-го тура.



Лидер турнирной таблицы чемпионата России петербургский «Зенит» на своём поле разгромил «Уфу» (6:0). Первое место с петербуржцами делит московский «Спартак», набравший также 20 очков. Красно-белые на выезде обыграли «Тамбов» (2:0). На третье место вышел «Ростов» (17), в гостях обыгравший тульский «Арсенал» (3:2).

Четвёртое место занимает ЦСКА (16), потерпевший гостевое поражение в матче с «Локомотивом» (0:1). «Сочи» (16) не воспользовался осечкой «армейцев», дома сыграв вничью с «Краснодаром» (1:1). На шестое место поднялся «Локомотив» (15), на седьмом — «Краснодар» (15).

Восьмое место занимает «Рубин» (14), на выезде обыгравший «Ротор» (3:1). На 9-м месте — московское «Динамо» (14), уступившее «Химкам» (0:1). 10-й — грозненский «Ахмат» (13), добившийся победы в матче с екатеринбургским «Уралом» (2:0). 11-е место занимает «Урал» (10), 12-е — тульский «Арсенал» (8).

В зоне переходных матчей находятся «Тамбов» (7) и «Химки» (6). В зоне вылета — «Уфа» (5) и «Ротор» (2).