Кин: медовый месяц Сульшера в «Манчестер Юнайтед» закончился

Бывший капитан «Манчестер Юнайтед» Рой Кин высказался о целях «красных дьяволов» на сезон-2020/2021.



«В нынешнем сезоне задачи у Сульшера будут другими. Думаю, в прошлом сезоне речь шла о том, чтобы попасть в четвёрку лучших, но в этом году ставки гораздо выше. Безусловно, „Манчестер Юнайтед“ нужно будет приблизиться к „Ливерпулю“ и „Манчестер Сити“. Вероятно, Сульшеру придётся завоевать трофей. Думаю, медовый месяц Сульшера в „Манчестер Юнайтед“ закончился, давление будет только расти», — приводит слова Кина Sky Sports со ссылкой на Monday Night Football.

«Манчестер Юнайтед» набрал 66 очков в 38 матчах и занял 3-е место в турнирной таблице АПЛ сезона-2019/2020. Чемпионом Англии стал «Ливерпуль» (99).