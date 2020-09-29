Бильярдный удар Жоты — в видеообзоре матча «Ливерпуль» — «Арсенал»

В 3-м туре чемпионата Англии «Ливерпуль» обыграл лондонский «Арсенал» со счётом 3:1. Встреча состоялась в Ливерпуле на стадионе «Энфилд».
Счёт был открыт в середине первого тайма — на 25-й минуте автором забитого мяча стал Александр Ляказетт, который воспользовался ошибкой Эндрю Робертсона.
Спустя несколько минут хозяева восстановили равновесие благодаря голу Садио Мане, добившего мяч в ворота после сейва голкипера «Арсенала».
На 34-й минуте «Ливерпуль» вывел вперёд Эндрю Робертсон, ему ассистировал Трент Александер-Арнольд.
В концовке окончательный счёт установил Диогу Жота, забивший дебютный гол за «Ливерпуль».
«Ливерпуль», набрав девять очков, вышел на третье место в турнирной таблице чемпионата Англии. «Арсенал» (6) — на 5-м месте.
В следующем туре «Ливерпуль» на выезде сыграет с «Астон Виллой», «Арсенал» дома встретится с «Шеффилд Юнайтед». Матчи состоятся 4 октября.
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