У Бальде Кейта выявлен COVID-19 на медицинском обследовании перед переходом в «Сампдорию»

У 25-летнего сенегальского нападающего Бальде Кейта выявлено заражение коронавирусной инфекцией на медицинском обследовании перед завершением перехода в итальянскую «Сампдорию», информирует Football Italia.
«В ходе тестов и исполнения протокола COVID-19 было обнаружено, что игрок результат игрока на заболевание коронавирусом положителен. Отмечаем, что игрок не контактировал с группой игроков «Сампдории», ведущих подготовку к играм, и уже отправлен на самоизоляцию. Санитарные процедуры будут проведены согласно разработанному правительством протоколу», — гласит заявление генуэзского клуба.
Ранее сообщалось, что итальянский клуб договорился с «Монако» о годичной аренде футболиста за € 1 млн. Летом 2021 года «Сампдория» сможет выкупить трансфер игрока за € 12 млн. В прошлом сезоне 25-летний форвард принял участие в 21 матче чемпионата Франции (девять — в основном составе), в которых стал автором четырёх забитых мячей, отдал две результативные передачи.
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