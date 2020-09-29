«Барселона» отказалась продавать Ансу Фати в «Манчестер Юнайтед» за € 150 млн

«Барселона» отклонила предложение «Манчестер Юнайтед» по покупке нападающего Ансу Фати, сообщает Goal со ссылкой на Catalunya Radio.

Сообщается, что каталонский клуб летом отказался продавать игрока за € 150 млн. После этого сумма отступных в контракте за молодого форварда возросла со € 170 млн до € 400 млн.

Фати — воспитанник «Барселоны». В прошлом сезоне принял участие в 24 матчах чемпионата Испании (11 — в основном составе), в которых стал автором семи забитых мячей, отдал одну результативную передачу, а также получил две жёлтые и одну красную карточки. Контракт игрока с клубом действует до лета 2022 года. В первом матче нового сезона испанской Примеры Фати отметился дублем с «Вильярреалом» (4:0).