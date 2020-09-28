Ансу Фати не получил премию лучшему игроку матча из-за своего возраста
В матче 3-го тура чемпионата Испании «Барселона» разгромила «Вильярреал» со счётом 4:0. Встреча состоялась в Барселоне на стадионе «Камп Ноу». Дублем в этой встрече отличился Ансу Фати и ещё по разу забивали Лионель Месси и защитник «Вильярреала» Пау Торрес, который срезал мяч в свои ворота.
Как сообщается в "твиттере" Get Spanish Football News, 17-летний Ансу Фати не имел права получить награду лучшему игроку матча, так как он является несовершеннолетним, а спонсор награды — известная пивоваренная компания. Именно по этой причине лучшим игроком встречи был выбран защитник «Барселоны» Жорди Альба.
Следующий матч «Барселона» проведёт 1 октября на выезде с «Сельтой». «Вильярреал» 30 сентября дома сыграет с «Алавесом».
Фати повторил достижение Месси восьмилетней давности
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