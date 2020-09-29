Газизов рассказал, почему «Спартак» планирует вернуть старую эмблему

Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов рассказал, почему клуб планирует вернуть старую эмблему.
«Клуб намерен использовать классический ромб в рамках программы мероприятий по 100-летию клуба. Мы обсуждаем с Nike, что старый логотип клуба станет элементом юбилейной формы с элементами ретростиля. Сейчас речь не идёт о замене одного логотипа другим. В любом случае дальнейшее использование классического ромба нужно обсуждать с болельщиками и СМИ», — сказал Газизов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.
Эмблема «Спартака» без футбольного мяча использовалась в разных вариациях с 1935 по 1997 год. В 1998 году после того, как клубу не удалось договориться с ВСО «Спартак» о правах на эмблему, ФК «Спартак» поместил на эмблему мяч.
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