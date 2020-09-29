22-летний новичок «Лас-Пальмаса» задержан по обвинению в изнасиловании

Защитник «Лас-Пальмаса» Жонатан Силва Виейра, который перешёл в клуб на прошлой неделе из «Альмерии», был арестован по обвинению в сексуальном насилии, сообщает Mundo Deportivo со ссылкой на газету Canarias7.

По информации источника, футболист был очень взволнован, когда объяснял причины перехода. На данный момент нет никаких заявлений ни от Силвы, ни от клуба.

Испанские СМИ также сообщают, что инцидент произошёл в отеле, в котором Жонатан остановился со своей подругой. Соседи пожаловались на шум и крики из номера и затем вызвали представителей правоохранительных органов.

Силва — воспитанник бразильского клуба «Нова-Игуасу». В 2019 году он перешёл в «Ботафого», а затем в «Альмерию». Неделю назад «Лас-Пальмас» объявил об аренде игрока.