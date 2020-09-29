Экс-футболист «Спартака» Маляка: хочу жить в Армении и готов отправиться на фронт

Бывший футболист московского «Спартака» Дмитрий Маляка, ныне проживающий в Армении, рассказал о своём отношении к конфликту с Азербайджаном в Нагорном Карабахе.
«У меня очень много знакомых, которые отправились добровольцами на фронт. Я хочу жить здесь, в этой стране. Планирую остаться в Армении. Сейчас это мой дом. Сейчас воевать берут добровольцев, которые служили или у кого есть военный опыт. Но если ситуация в течение недели будет такой же и будут нужны ещё добровольцы, я готов отправиться на фронт. У меня российский паспорт, нет военного билета, но я также поеду добровольцем. Пускай я не буду воевать на передовой, но я хочу помогать где-то там на фронте. Я хочу внести и свой вклад, не могу оставаться в стороне. Всё, что происходит здесь, касается и меня. У меня здесь растёт ребёнок, и мне не хотелось бы, чтобы война коснулась дома моей семьи», — приводит слова Маляки Sport24.
Маляка находился в системе «Спартака» с 2007 по 2010 год, а в дальнейшем выступал за «Ростов», «Томь», «Енисей», «Волгу», «Нефтехимик», «Луч», «Арарат», «Гомель» и другие клубы. В этом году 30-летний полузащитник играл за «Пюник».
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