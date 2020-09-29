В «Тамбове» прокомментировали информацию об интересе «Ростова» к Обухову

Спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков прокомментировал информацию о том, что «Ростов» интересуется нападающим клуба Владимиром Обуховым.



«Состоялся разговор с «Ростовом», но пока конкретики нет. Если для нас это будет выгодно, то мы это сделаем. Если нет, то нет. Это наш главный нападающий. Где нам искать замену?» — сказал Худяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Сообщалось, что нападающий «Ростова» и сборной Узбекистана Эльдор Шомуродов близок к переходу в «Дженоа» примерно за € 8 млн.

28-летний Обухов является воспитанником московского «Спартака». В «Тамбов» он перешёл в сентябре 2019 года из «Сочи» на правах свободного агента. В нынешнем сезоне форвард провёл 9 матчей в РПЛ и не отметился результативными действиями. Контракт игрока с клубом действует до лета 2021 года.