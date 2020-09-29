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«Лион» готов снизить цену на Мемфиса Депая

«Лион» готов снизить цену на Мемфиса Депая
Футбол / Испания 0

«Лион» может снизить цену на голландского нападающего Мемфиса Депая, утверждает Sport.es со ссылкой на L'Equipe.

По данным источника, французский клуб изначально требовал за форварда € 25 млн, но теперь готов пойти на уступки, так как контракт игрока истекает летом 2021 года. Таким образом, через год «Лион» может потерять футболиста бесплатно. Руководство «Лиона» хочет завершить сделку до 2 октября, чтобы успеть найти замену.

Напомним, что Депай входит в сферу интересов «Барселоны». На приобретении игрока настаивает главный тренер каталонского клуба Рональд Куман.

В нынешнем сезоне 26-летний Депай принял участие в пяти матчах чемпионата Франции (три — в основном составе), в которых забил четыре мяча (три — с пенальти).

Куман пытается убедить руководство «Барселоны» в покупке Депая
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