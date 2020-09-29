«Лион» готов снизить цену на Мемфиса Депая
«Лион» может снизить цену на голландского нападающего Мемфиса Депая, утверждает Sport.es со ссылкой на L'Equipe.
По данным источника, французский клуб изначально требовал за форварда € 25 млн, но теперь готов пойти на уступки, так как контракт игрока истекает летом 2021 года. Таким образом, через год «Лион» может потерять футболиста бесплатно. Руководство «Лиона» хочет завершить сделку до 2 октября, чтобы успеть найти замену.
Напомним, что Депай входит в сферу интересов «Барселоны». На приобретении игрока настаивает главный тренер каталонского клуба Рональд Куман.
В нынешнем сезоне 26-летний Депай принял участие в пяти матчах чемпионата Франции (три — в основном составе), в которых забил четыре мяча (три — с пенальти).
Куман пытается убедить руководство «Барселоны» в покупке Депая
- 29 сентября 2020
-
18:40
-
18:30
-
18:16
-
18:05
-
17:53
-
17:45
-
17:42
-
17:30
-
17:29
-
17:18
-
17:14
-
17:09
-
16:58
-
16:53
-
16:44
-
16:35
-
16:30
-
16:19
-
16:00
-
15:25
-
15:18
-
15:10
-
14:21
-
14:18
-
13:59
-
13:57
-
13:38
-
13:36
-
13:06
-
12:56
-
12:52
-
12:43
-
12:35
-
12:24
-
12:21
Партнерский контент