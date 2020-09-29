Сергей Игнашевич: к фанатам вышел на эмоциях, но конструктивного диалога не получилось

Главный тренер московского «Торпедо» Сергей Игнашевич рассказал, почему решил выйти к болельщикам после проигрыша команды в матче Кубка России с «Шинником».

«После кубкового матча с «Шинником» долго не мог заснуть. Только под утро получилось. Было непросто. Думал, как исправить ситуацию в команде. Эмоциональное состояние было взвинченное, поэтому засыпалось тяжело.



Вышел к болельщикам на эмоциях. После каждого матча, вне зависимости от того, как сыграли, идём к трибунам их благодарить, а они мне кричат: «Позор, уходи». В тот раз не сдержался и пошёл выяснять отношения. Но конструктивного диалога не получилось.



Спокойно воспринимаю давление. Да, тогда вышел на эмоциях, поговорил. Был непростой эмоциональный момент. Но я отделяю мух от котлет. Внешняя составляющая не влияет на трудоспособность. Если бы не мог справиться с этим давлением, я бы и в футбол играть не смог. Представьте, что такое пробить пенальти при тысячах зрителей в четвертьфинале чемпионата мира. Даже если бы меня в тот момент оскорбляли, я бы пробил так, как решил. Если бы не был способен это сделать, то не играл бы на таком уровне», — сказал Игнашевич в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Полиной Куимовой.