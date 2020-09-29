«Для меня это родной клуб». Игнашевич рассказал о своих целях в «Торпедо»

Главный тренер «Торпедо» Сергей Игнашевич рассказал, какие цели ставит в московском клубе.
«Одна из целей – развивать молодых игроков. При тех правилах, которые сегодня диктует клуб, ставлю задачу добиваться максимального результата. Пришёл сюда с такими мыслями. «Торпедо» — родной мне клуб, всё моё детство с ним связано. И мне хочется вывести команду на более высокий уровень, помочь шагнуть вперёд и в плане результата, и возможностей вне поля.
Вторая задача – получить тренерский опыт. Благодарен руководству «Торпедо» за предоставленную мне, начинающему специалисту, возможность. Получаю громадный опыт, который ни за что не купишь и нигде не узнаешь, даже будучи помощником в сборной или любой другой лиге.
Третья задача – вывести на более высокий уровень игроков. Чтобы футболисты получали хорошие предложения из клубов РПЛ, по контрактам. Как тот же Ваня Сергеев.
Игроки выходят на поле со спортивной задачей: сделать всё возможное, чтобы команда и морально, и функциональна была готова побеждать каждый матч. В том числе футболисты играют и за своё имя. Повторюсь, одна из главных задач — чтобы игроки выходили на более высокий уровень. Если «Торпедо» не выйдет в РПЛ, они сделают это с другой командой. Что тоже будет нашей победой.
В чем причина ухудшения результатов? Одной причины нет. В первую очередь у нас нет стабильного состава. Сейчас пытаемся искать идеальные сочетания, находимся в поиске своей игры, отсюда и такие результаты. Но мы можем побороться за место в четвёрке – для этого хотелось бы, чтобы мы исправили все ошибки, которые допускаем. Когда это случится, будем брать очки стабильнее", — сказал Игнашевич в разговоре с журналистами.
- 29 сентября 2020
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