Лионель Месси: если я и допустил ошибки, то только ради лучшего для «Барселоны»

33-летний аргентинский капитан «Барселоны» Лионель Месси впервые прокомментировал ситуацию с возможным уходом из клуба, обратившись к болельщикам сине-гранатовых.

«После стольких разногласий я хотел бы положить всему этому конец. Все болельщики «Барселоны» должны объединиться и поверить, что лучшее ещё впереди. Я несу ответственность за свои ошибки, но, если они и были допущены, то только ради того, чтобы сделать клуб лучше и сильнее.

Сейчас сочетание страсти и энтузиазма — это единственный способ достичь целей, объединившись и всегда двигаясь в одном направлении.

Я хотел обратиться ко всем болельщикам и людям, которые следят за «Барселоной». Если в какой-то момент что-то, что я сказал или сделал, могло задеть кого-либо из них, то не сомневайтесь, я всегда делал это, думая о лучшем для клуба», — цитирует Лионеля Sport.es.

Напомним, по окончании минувшего сезона Месси посредством факса уведомил «Барселону» о желании сменить клуб, воспользовавшись опцией в контракте, позволяющей ему уйти бесплатно. Сине-гранатовые отказались отпускать аргентинского футболиста, заявив, что опция уже недействительна. Каталонский клуб был готов отпустить Лео лишь за сумму отступных в размере € 700 млн. 33-летний форвард решил не судиться с «Барселоной». Основным претендентом на аргентинца назывался «Манчестер Сити».