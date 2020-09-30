Лионель Месси: если я и допустил ошибки, то только ради лучшего для «Барселоны»

33-летний аргентинский капитан «Барселоны» Лионель Месси впервые прокомментировал ситуацию с возможным уходом из клуба, обратившись к болельщикам сине-гранатовых.
«После стольких разногласий я хотел бы положить всему этому конец. Все болельщики «Барселоны» должны объединиться и поверить, что лучшее ещё впереди. Я несу ответственность за свои ошибки, но, если они и были допущены, то только ради того, чтобы сделать клуб лучше и сильнее.
Сейчас сочетание страсти и энтузиазма — это единственный способ достичь целей, объединившись и всегда двигаясь в одном направлении.
Я хотел обратиться ко всем болельщикам и людям, которые следят за «Барселоной». Если в какой-то момент что-то, что я сказал или сделал, могло задеть кого-либо из них, то не сомневайтесь, я всегда делал это, думая о лучшем для клуба», — цитирует Лионеля Sport.es.
Напомним, по окончании минувшего сезона Месси посредством факса уведомил «Барселону» о желании сменить клуб, воспользовавшись опцией в контракте, позволяющей ему уйти бесплатно. Сине-гранатовые отказались отпускать аргентинского футболиста, заявив, что опция уже недействительна. Каталонский клуб был готов отпустить Лео лишь за сумму отступных в размере € 700 млн. 33-летний форвард решил не судиться с «Барселоной». Основным претендентом на аргентинца назывался «Манчестер Сити».
- 30 сентября 2020
-
02:00
-
01:42
-
01:26
-
00:49
-
00:41
-
00:35
-
00:31
-
00:22
-
00:17
-
00:05
- 29 сентября 2020
-
23:52
-
23:48
-
23:48
-
23:22
-
23:17
-
22:51
-
22:40
-
22:31
-
22:23
-
22:12
-
21:57
-
21:47
-
21:33
-
21:22
-
21:12
-
21:10
-
20:58
-
20:53
-
20:49
-
20:33
-
20:25
-
20:18
-
20:09
-
20:06
-
20:03