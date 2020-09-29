Президент «Атлетико»: если Месси хочет играть с Суаресом, то с энтузиазмом всё возможно

Президент мадридского «Атлетико» Энрике Сересо рассказал о переходе нападающего Луиса Суареса, а также поделился мнением о будущем Диего Косты.

«В жизни, если ты чего-то хочешь… Если Месси хочет играть с Луисом, то я скажу так: с энтузиазмом всё возможно.

Переговоры о переходе Суареса прошли отлично. Бартомеу — хороший друг и отличный человек. На данный момент дела в «Барселоне» идут не очень хорошо, но он действовал так, как должен был действовать. Трансфер не был сложным, игрок заиграл там, где хотел.

Диего Коста — игрок, который нужен «Атлетико». Сезон очень длинный. Не думаю, что в клубе произойдут большие изменения. Кавани? В отличие от Суареса, с ним другая ситуация. Он фантастический игрок, но всё сложилось по-другому", — цитирует Сересо Mundo Deportivo со ссылкой на радио Cadena Cope.