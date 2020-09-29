Президент «Атлетико»: если Месси хочет играть с Суаресом, то с энтузиазмом всё возможно

Президент мадридского «Атлетико» Энрике Сересо рассказал о переходе нападающего Луиса Суареса, а также поделился мнением о будущем Диего Косты.
«В жизни, если ты чего-то хочешь… Если Месси хочет играть с Луисом, то я скажу так: с энтузиазмом всё возможно.
Переговоры о переходе Суареса прошли отлично. Бартомеу — хороший друг и отличный человек. На данный момент дела в «Барселоне» идут не очень хорошо, но он действовал так, как должен был действовать. Трансфер не был сложным, игрок заиграл там, где хотел.
Диего Коста — игрок, который нужен «Атлетико». Сезон очень длинный. Не думаю, что в клубе произойдут большие изменения. Кавани? В отличие от Суареса, с ним другая ситуация. Он фантастический игрок, но всё сложилось по-другому", — цитирует Сересо Mundo Deportivo со ссылкой на радио Cadena Cope.
- 29 сентября 2020
-
11:01
-
10:48
-
10:32
-
10:31
-
10:24
-
10:03
-
10:01
-
09:39
-
09:34
-
09:00
-
08:30
-
06:22
-
03:36
-
02:22
-
02:19
-
01:54
-
01:34
-
01:24
-
00:50
-
00:48
-
00:47
-
00:44
-
00:36
-
00:24
-
00:05
-
00:03
- 28 сентября 2020
-
23:56
-
23:51
-
23:51
-
23:30
-
23:28
-
23:13
-
23:12
-
22:53
-
22:49