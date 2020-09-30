Зидан — о недостатке игрового времени Винисиуса и Родриго: это «Реал», а они ещё мальчики

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан ответил на вопрос о небольшом количестве игрового времени, которое получают игроки клуба Винисиус Жуниор и Родриго Гоэс.

«Такие вопросы немного смешны. Это «Реал». Вы можете иметь своё мнение, но я работаю с этими футболистами каждый день. Что, если Винисиус проведёт 34% всех матчей? А другой футболист сыграет в 32% матчей, а ещё один – в 31% встреч?



Такова реальность этой команды. Всегда есть те, кто играет больше или меньше. Я хочу выигрывать. Пресса и соцсети этому не способствуют.



Они ещё мальчики, им обоим ещё не исполнилось 21. Это футбольная реальность вне зависимости от того, играешь ты или нет.



Перед каждым матчем ты должен выбрать 11 игроков, и больше не нужно об этом думать. Я буду делать это, пока не придёт мой черед покинуть клуб. Мне кажется, я ответил на ваш вопрос», – цитирует Зидана Marca.

Винисиус провёл 29 матчей в чемпионате Испании сезона-2019/2020, Родриго — 19.