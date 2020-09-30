«Фламенго» хочет продлить аренду Педро Роши до марта 2021 года, но «Спартак» против

«Фламенго» ведёт переговоры со «Спартаком» о продлении срока аренды полузащитника Педро Роши, однако красно-белые не идут навстречу бразильцам, сообщает ESPN.com.br.
По информации источника, «Фламенго» хочет оставить 24-летнего хавбека не до конца 2020 года, как и планировалось по контракту, а до 24 февраля 2021 года. Из-за коронавируса сезон в Бразилии завершится на три месяца позже. Этот вариант не устраивает «Спартак», так как москвичи рискуют не успеть заявить Рошу на весеннюю часть чемпионата. Возможно, что в процессе переговоров клубы найдут решение.
Педро Роша перешёл в «Спартак» летом 2017 года из «Гремио». Трансфер обошёлся российскому клубу в € 12 млн. В начале прошлого года «Крузейро» арендовал форварда с правом выкупа, однако по итогам сезона команда вылетела во вторую лигу, и клуб не стал активировать клаусулу.
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