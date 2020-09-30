Матч 10-го тура «Спартак» — «Зенит» обслужит бригада арбитров во главе с Павлом Кукуяном

Назначены арбитры и инспекторы на матчи 10-го тура Российской Премьер-Лиги.
«Уфа» — «Ротор»: судья — Виталий Мешков; ассистенты судьи — Андрей Веретешкин, Наиль Сейфетдинов; резервный судья — Лаша Верулидзе; VAR — Алексей Амелин; AVAR — Илья Елеференко; инспектор — Юрий Чеботарев.
«Тамбов» — «Арсенал»: судья — Владислав Безбородов; ассистенты судьи — Валентин Мурашов, Андрей Гурбанов; резервный судья — Евгений Буланов; VAR — Павел Шадыханов; AVAR — Алексей Лунёв; инспектор — Андрей Бутенко.
«Урал» — ЦСКА: судья — Станислав Васильев; ассистенты судьи — Алексей Стипиди, Рустам Мухтаров; резервный судья — Дмитрий Стрельцов; VAR — Сергей Иванов; AVAR — Тихон Калугин; инспектор — Алексей Румянцев.
«Спартак» — «Зенит»: судья — Павел Кукуян; ассистенты судьи — Максим Гаврилин, Арам Петросян; резервный судья — Николай Волошин; VAR — Сергей Карасев; AVAR — Николай Богач; инспектор — Геннадий Куличенков.
«Локомотив» — «Химки»: судья — Евгений Кукуляк; ассистенты судьи — Алексей Лунёв, Владимир Миневич; резервный судья — Игорь Низовцев; VAR — Артем Любимов; AVAR — Антон Аверьянов; инспектор — Сергей Анохин.
«Рубин» — «Ахмат»: судья — Владимир Москалёв; ассистенты судьи — Дмитрий Жвакин, Алексей Ширяев; резервный судья — Артур Федоров; VAR — Михаил Вилков; AVAR — Алексей Стипиди; инспектор — Фейзудин Эрзиманов.
«Сочи» — «Ростов»: судья — Евгений Турбин; ассистенты судьи — Дмитрий Мосякин, Рашид Абусуев; резервный судья — Олег Соколов; VAR — Игорь Панин; AVAR — Антон Кобзев; инспектор — Сергей Французов.
«Динамо» — «Краснодар»: судья — Кирилл Левников; ассистенты судьи — Валерий Данченко, Андрей Болотенков; резервный судья — Дмитрий Сафьян; VAR — Алексей Сухой; AVAR — Игорь Демешко; инспектор — Сергей Зуев.
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