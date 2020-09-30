Экс-хавбек «Локомотива» и «Краснодара» Фернандеш подпишет контракт с «Кайсериспором»
Бывший полузащитник «Локомотива» и «Краснодара» Мануэл Фернандеш, который в данный момент является свободным агентом, близок к заключению контракта с турецким «Кайсериспором», сообщает trtspor.com.
Как сообщила президент клуба Берна Гезбаши, достигнута договорённость о заключении двухлетнего контракта. Зарплата 34-летнего португальца составит € 750 тыс. в год.
В начале сентября сообщалось, что полузащитник подпишет контракт с «Трабзонспором».
Мануэл Фернандеш выступал за «Локомотив» с 2014 по 2019 год. Летом у него завершился контракт с московским клубом и он стал свободным агентом. 2 сентября хавбек подписал с «Краснодаром» соглашение до конца сезона-2019/2020. 23 июля этого года португалец покинул «быков».
Мануэл Фернандеш рассказал, с какими словами у него ассоциируется Владимир Путин
- 30 сентября 2020
-
11:20
-
11:18
-
10:55
-
10:41
-
10:41
-
10:25
-
10:07
-
10:03
-
09:51
-
09:44
-
09:35
-
09:17
-
08:30
-
07:07
-
06:35
-
05:53
-
05:34
-
04:58
-
04:41
-
04:20
-
03:42
-
03:20
-
03:02
-
02:29
-
02:00
-
01:42
-
01:26
-
00:49
-
00:41
-
00:35
-
00:31
-
00:22
-
00:17
-
00:05
- 29 сентября 2020
-
23:52
Партнерский контент