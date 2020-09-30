Экс-хавбек «Локомотива» и «Краснодара» Фернандеш подпишет контракт с «Кайсериспором»

Бывший полузащитник «Локомотива» и «Краснодара» Мануэл Фернандеш, который в данный момент является свободным агентом, близок к заключению контракта с турецким «Кайсериспором», сообщает trtspor.com.

Как сообщила президент клуба Берна Гезбаши, достигнута договорённость о заключении двухлетнего контракта. Зарплата 34-летнего португальца составит € 750 тыс. в год.

В начале сентября сообщалось, что полузащитник подпишет контракт с «Трабзонспором».

Мануэл Фернандеш выступал за «Локомотив» с 2014 по 2019 год. Летом у него завершился контракт с московским клубом и он стал свободным агентом. 2 сентября хавбек подписал с «Краснодаром» соглашение до конца сезона-2019/2020. 23 июля этого года португалец покинул «быков».