«Томь» расторгла контракты с Долговым и Ахъядовым

Нападающие Павел Долгов и Апти Ахъядов расторгли контракты с «Томью» по обоюдному согласию сторон, сообщает пресс-служба клуба.
Долгов является воспитанником академии «Зенита». Нападающий выступал за «Анжи» и «Енисей». В январе 2020 года форвард пополнил ряды «Томи» на правах свободного агента. Контракт был рассчитан до конца сезона-2021/2022. За «Томь» нападающий провёл 14 матчей и забил один мяч. Интернет-портал Transfermarkt оценил трансферную стоимость 24-летнего игрока в € 300 тыс.
Ахъядов является воспитанником «Ахмата». Также нападающий защищал цвета нальчикского «Спартака», «Анжи», «Чайки». В январе 2020 года форвард пополнил ряды «Томи» на правах свободного агента. За клуб нападающий провёл девять матчей и не отметился результативными действиями. Интернет-портал Transfermarkt оценил трансферную стоимость 27-летнего игрока в € 250 тыс.
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