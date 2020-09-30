«Спартак» отклонил предложение «Фиорентины» по Кокорину в € 7 млн

Московский «Спартак» отказался продавать нападающего Александра Кокорина за € 7 млн в «Фиорентину», сообщает «РБК-Спорт». Руководство посчитало, что эта сумма является заниженной, а итальянский клуб не стал увеличивать предложение. «Фиорентина» проявляла интерес к форварду с конца августа по середину сентября.
2 августа «Спартак» официально объявил о переходе Александра Кокорина. Нападающий подписал контракт со «Спартаком» на правах свободного агента по схеме «3+1». С 2016 по 2020 год Александр выступал за «Зенит». В минувшем сезоне 29-летний форвард был арендован «Сочи» и в 10 матчах Российской Премьер-Лиги забил семь мячей.
В сезоне-2020/2021 Кокорин трижды вышел на поле (два раза в основном составе) и отдал одну результативную передачу. Интернет-портал Transfermarkt оценивает текущую трансферную стоимость игрока в € 6 млн.
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