Полярус близок к переходу в «Ахмат»

Как стало известно «Чемпионату», «Ахмат» близок к трансферу полузащитника Артёма Поляруса из «Химок».
Украинец является воспитанником «Александрии». За основную команду он выступал с 2012 по 2014 и с 2015 по 2019 год. Полузащитник провёл 112 встреч, забил 13 голов и отдал шесть результативных передач. В 2019 году Полярус пополнил ряды «Химок» на правах свободного агента. Вместе в клубом 28-летний игрок завоевал путёвку в Российскую Премьер-Лигу и добрался до финала Кубка России.
Полярус ещё не вызывался в сборную Украины. За молодёжные национальные команды игрок провёл девять матчей и забил один мяч. Действующий контракт полузащитника с «Химками» рассчитан до конца текущего сезона. Интернет-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в € 700 тыс.
- 30 сентября 2020
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