Джордан Ларссон вызван в сборную Швеции, форвард может сыграть с Россией

Нападающий «Спартака» Джордан Ларссон вызван в сборную Швеции на матчи Лиги наций с Хорватией и Португалией. Команда также проведёт товарищескую встречу с Россией.
В список также попали представители РПЛ Кристоффер Олссон, Виктор Классон, Маркус Берг (все — «Краснодар»), Карл Старфельт («Рубин»). Экс-защитник «Динамо» Себастьян Хольмен также среди вызванных.
Товарищеский матч подопечных Станислава Черчесова с национальной командой Швеции пройдёт 8 октября на стадионе «ВЭБ Арена». Начало встречи — в 19:15 мск.
Матч Лиги наций со сборной Хорватии шведы проведут на выезде 11 октября. Начало — в 19:00 мск. Встреча с Португалией также состоится в гостях 14-го числа. Начало — в 21:45 мск. На матчи сборной Швеции в 1-м и 2-м турах Лиги наций Ларссон не был вызван.
Фото можно посмотреть в "твиттере" Svensk Fotboll.
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