Экс-тренер сборной России: что изменит натурализация Жиго? Мы станем чемпионами мира?

Бывший тренер сборной России Борис Игнатьев поделился мнением о возможной натурализации французского защитника московского «Спартака» Самуэля Жиго.



«Конечно, для сборной это было бы очень приличное усиление. Вообще, много игроков, которые могли бы её усилить. Жиго играет в РПЛ очень здорово, и у наших молодых футболистов есть возможность рассматривать его умения и стремиться к такому эталону. Хотя я не сторонник того, чтобы нашу границу защищали иностранные игроки. Если он захочет и останется жить в России, то почему бы и не пойти ему навстречу. Но сначала он должен сам решить свою проблему, получить паспорт. Будет ли он нужен сборной, решит Черчесов. Но что изменится с Жиго? Мы станем чемпионами мира? Обыграем Бельгию, Францию, Германию? Займём какое-то высокое место, отчего наш футбол начнёт развиваться?



Указ Путина? Если кто-то обратится к нашему президенту, то, наверное, он примет такое решение. Но я считаю, что натурализация – не совсем верный путь. Мы серьёзная футбольная держава, у нас хватает игроков. Если бы нам не хватало Жиго, чтобы стать чемпионами мира, то было бы понятно. Наши люди должны защищать честь нашего государства. А так, можно взять всех и говорить, что победила сборная России. Но какая же это будет сборная России?» — сказал Игнатьев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.

Игнашевич: было бы здорово натурализовать Жиго для сборной России