Дюков объяснил, как составлялся список 33 лучших футболистов сезона-2019/2020

Президент РФС Александр Дюков прокомментировал список 33 лучших футболистов сезона-2019/2020.
«Алгоритм был следующий, как работал техком: опрашивал клубы, далее клубы присылали своё мнение по номинациям, своих претендентов. После этого техком суммировал и вносил коррективы. Если говорить о мнении клубов, то оно всё-таки достаточно субъективно. И на прошлом исполкоме члены техкома подготовили предложения, но лишь один клуб на тот момент направил предложения по номинантам. Как результат — было принято решение дождаться завершения заявок со стороны клубов.
То, о чём говорил Евгений Леннорович, — давайте ещё раз посмотрим на критерии, по которым игрок/тренер попадает в список. Сейчас клубы все свои заявки предоставили, мнение клубов на 90% совпадает со мнением техкома. Единственное, у техкома есть сомнения по двум игрокам. Исполком поддержал мнение техкома, так как оно более объективно. Договорились о том, что мы ещё раз внимательно посмотрим на критерии.
Формат номинаций требует творческого и критического подхода, жизнь не стоит на месте. Есть премия РПЛ, надо постараться совместно выстроить понятную систему определения лучших игроков. Нам нужно более чётко определять критерии. К примеру, количество проведённых матчей и так далее. Не должно быть такого, что один игрок сыграл все матчи и попал в номинацию, а другой — два-три матча", — передаёт слова Дюкова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
- 30 сентября 2020
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