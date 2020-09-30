Ришарлисон призвал освободить из тюрьмы водителя экс-игрока «Спартака» Фернандо

Бразильский нападающий «Эвертона» Ришарлисон де Андраде призвал освободить из тюрьмы Робсона Оливейру, который работал водителем у бывшего полузащитника «Спартака» Лукаса Фернандо.
Робсона арестовали при попытке ввезти в Россию наркотические вещества. Водитель заявил, что запрещённые препараты он взял по поручению Фернандо для его тестя. Позже футболист подтвердил эту информацию.
«У бразильца проблемы в России. Робсон Оливейра уже больше года находится в тюрьме в Кашире за преступление, которое он не совершал», — написал Ришарлисон в "Твиттере".
Адвокат водителя сообщал, что привлечь Фернандо, который сейчас выступает за китайский «Бэйцзин Гоань», в качестве свидетеля по делу не удалось.
Фернандо выступал за «Спартак» с 2016 по 2019 год. Ранее он защищал цвета «Гремио», донецкого «Шахтёра» и «Сампдории».
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