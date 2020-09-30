Киевское «Динамо» отказало «Болонье» в трансфере форварда Супряги за € 12 млн

«Болонья» пыталась приобрести нападающего киевского «Динамо» Владислава Супрягу, но получила отказ, утверждает журналист Никола Скира в своём «твиттере».
По данным источника, «Болонья» предлагала за футболиста € 12 млн плюс бонусы, но киевляне намерены сохранить игрока.
Супряга перешёл в «Динамо» летом 2018 года из «Днепра-1». Сумма трансфера составила € 6,5 млн. В нынешнем сезоне 20-летний форвард принял участие в четырёх матчах чемпионата Украины (все — в основном составе), в которых стал автором двух забитых мячей, отдал одну результативную передачу, а также получил одну жёлтую карточку. Контракт игрока с клубом действует до лета 2023 года.
Напомним, что «Динамо» в раунде плей-офф Лиги чемпионов обыграло бельгийский «Гент» и впервые с 2016 года пробилось в групповой этап.
- 30 сентября 2020
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