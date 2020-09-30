Защитник «Аякса» Дест проходит медобследование для перехода в «Барселону»
Правый защитник «Аякса» Сержиньо Дест проходит медицинское обследование для перехода в «Барселону», сообщает ВВС. Данную информацию подтвердил главный тренер каталонского клуба Рональд Куман.
«Дест проходит медосмотр. Скорее всего, он подпишет контракт с „Барселоной“, — сказал Куман.
Сообщалось, что сумма трансфера Деста составит € 20 млн плюс € 5 млн в виде бонусов. Контракт 19-летнего футболиста с каталонским клубом будет рассчитан до 2025 года.
Дест — воспитанник академии «Аякса». За основную команду амстердамцев дебютировал в 2019 году. В прошлом сезоне защитник провёл 36 матчей, забил 2 гола и отдал 6 результативных передач. Сержиньо вызывается в сборную США, в составе которой провёл 3 встречи и отдал 1 результативную передачу.
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