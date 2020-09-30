Кирилл Новиков попрощался с игроками «Динамо»

Бывший главный тренер «Динамо» Кирилл Новиков и его тренерский штаб попрощались с футболистами команды.
«Перед началом утренней тренировки на базе клуба состоялось собрание, на котором с игроками попрощались покинувшие команду тренеры Кирилл и Александр Новиковы, Виталий Гришин и Юрий Бавыкин.
Кроме того футболистам было объявлено, что в подготовке к ближайшей игре и. о. главного тренера Александру Кульчию и его ассистенту Павлу Алпатову помогут тренер по работе с вратарями Дмитрий Изотов, тренеры по физподготовке Хосе Верчили и Иван Карандашов, а также заместитель генерального директора клуба по спорту Желько Бувач.
Затем бело-голубые перешли на одно из полей базы, где, разделившись на две группы (отдельно занимались те, кто сыграл против «Химок» больше 60 минут), провели комплексную тренировку", — сообщает пресс-служба «Динамо».
29 сентября «Динамо» подтвердило уход Кирилла Новикова с поста главного тренера команды. Специалист подал в отставку после матча 9-го тура Российской Премьер-Лиги с «Химками» (0:1). Руководство приняло решение удовлетворить заявление.
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