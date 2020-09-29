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«Динамо» подтвердило уход Новикова. Исполнять обязанности тренера будет Кульчий

«Динамо» подтвердило уход Новикова. Исполнять обязанности тренера будет Кульчий
Футбол / РПЛ 0

Московское «Динамо» на своём официальном сайте подтвердило уход Кирилла Новикова с поста главного тренера команды.

Специалист подал в отставку после матча 9-го тура Российской Премьер-Лиги с «Химками» (0:1). Руководство приняло решение удовлетворить заявление.

Временно исполняющим обязанности главного тренера назначен Александр Кульчий, он будет готовить команду к ближайшему матчу. О дальнейших кадровых решениях будет сообщено позже.

«Клуб благодарит Кирилла Александровича за проделанную работу в условиях перестройки и обновления команды, а также кризисной ситуации, связанной с пандемией. Ему предложено остаться в системе «Динамо», — говорится в заявлении бело-голубых.

Новиков возглавил «Динамо» в прошлом году. В настоящее время бело-голубые занимают девятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.

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