«Динамо» подтвердило уход Новикова. Исполнять обязанности тренера будет Кульчий

Московское «Динамо» на своём официальном сайте подтвердило уход Кирилла Новикова с поста главного тренера команды.
Специалист подал в отставку после матча 9-го тура Российской Премьер-Лиги с «Химками» (0:1). Руководство приняло решение удовлетворить заявление.
Временно исполняющим обязанности главного тренера назначен Александр Кульчий, он будет готовить команду к ближайшему матчу. О дальнейших кадровых решениях будет сообщено позже.
«Клуб благодарит Кирилла Александровича за проделанную работу в условиях перестройки и обновления команды, а также кризисной ситуации, связанной с пандемией. Ему предложено остаться в системе «Динамо», — говорится в заявлении бело-голубых.
Новиков возглавил «Динамо» в прошлом году. В настоящее время бело-голубые занимают девятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.
- 29 сентября 2020
-
13:59
-
13:57
-
13:38
-
13:36
-
13:06
-
12:56
-
12:52
-
12:43
-
12:35
-
12:24
-
12:21
-
12:00
-
11:54
-
11:47
-
11:34
-
11:19
-
11:01
-
10:48
-
10:32
-
10:31
-
10:24
-
10:03
-
10:01
-
09:39
-
09:34
-
09:00
-
08:30
-
06:22
-
03:36
-
02:22
-
02:19
-
01:54
-
01:34
-
01:24
-
00:50