«Динамо» подтвердило уход Новикова. Исполнять обязанности тренера будет Кульчий

Московское «Динамо» на своём официальном сайте подтвердило уход Кирилла Новикова с поста главного тренера команды.



Специалист подал в отставку после матча 9-го тура Российской Премьер-Лиги с «Химками» (0:1). Руководство приняло решение удовлетворить заявление.



Временно исполняющим обязанности главного тренера назначен Александр Кульчий, он будет готовить команду к ближайшему матчу. О дальнейших кадровых решениях будет сообщено позже.



«Клуб благодарит Кирилла Александровича за проделанную работу в условиях перестройки и обновления команды, а также кризисной ситуации, связанной с пандемией. Ему предложено остаться в системе «Динамо», — говорится в заявлении бело-голубых.



Новиков возглавил «Динамо» в прошлом году. В настоящее время бело-голубые занимают девятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.

Болельщики «Химок» ждали этой победы 11 лет! А «Динамо» продолжает погружение Черевченко пришёл, увидел, победил. Новикову, кажется, придётся уйти.