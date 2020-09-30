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Источник: Кюизанс переходит из «Баварии» в «Лидс» за € 20 млн

Источник: Кюизанс переходит из «Баварии» в «Лидс» за € 20 млн
Футбол / Англия 0

«Лидс Юнайтед» достиг соглашения о переходе полузащитника «Баварии» Микаэля Кюизанса, сообщает итальянский журналист Николо Скира в «Твиттере».

С 21-летним французом согласован контракт на четыре года. За трансфер полузащитника «Лидс» заплатит «Баварии» € 20 млн. В контракт включена возможность обратного выкупа Кюизанса мюнхенцами в течение двух лет. Игрок уже прошёл медицинское обследование для «Лидса».

Микаэль Кюизанс — выпускник академии «Нанси». Выступает в Лиге 2. С 2017 по 2019 год защищал цвета мёнхенгладбахской «Боруссии», в 2019-м подписал контракт с «Баварией».

В минувшем сезоне в 9 матчах немецкой Бундеслиги забил один гол и отдал одну голевую передачу. В нынешнем сезоне Кюизанс вышел на поле один раз.

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