Источник: Кюизанс переходит из «Баварии» в «Лидс» за € 20 млн
«Лидс Юнайтед» достиг соглашения о переходе полузащитника «Баварии» Микаэля Кюизанса, сообщает итальянский журналист Николо Скира в «Твиттере».
С 21-летним французом согласован контракт на четыре года. За трансфер полузащитника «Лидс» заплатит «Баварии» € 20 млн. В контракт включена возможность обратного выкупа Кюизанса мюнхенцами в течение двух лет. Игрок уже прошёл медицинское обследование для «Лидса».
Микаэль Кюизанс — выпускник академии «Нанси». Выступает в Лиге 2. С 2017 по 2019 год защищал цвета мёнхенгладбахской «Боруссии», в 2019-м подписал контракт с «Баварией».
В минувшем сезоне в 9 матчах немецкой Бундеслиги забил один гол и отдал одну голевую передачу. В нынешнем сезоне Кюизанс вышел на поле один раз.
«Лидс» близок к приобретению хавбека «Баварии»
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