«Реал» — «Вальядолид»: стартовые составы команд на матч 4-го тура Примеры

Стали известны стартовые составы мадридского «Реала» и «Вальядолида» на матч 4-го тура чемпионата Испании. Встреча состоится в Мадриде на стадионе «Альфредо ди Стефано». Обслужит матч бригада арбитров во главе с Сесаром Сото Градо, ассистировать будут судьи на линиях Карлос Альварес Фернандес и Рубен Поррас Рико.

«Реал»: Куртуа, Марсело, Варан, Рамос, Одриосола, Каземиро, Модрич, Вальверде, Иско, Бензема, Йович

Запасные: Альтубе, Лунин, Карвахаль, Начо, Менди, Эдегор, Васкес, Асенсио, Майораль, Винисиус, Родриго

«Вальядолид»: Роберто, Гарсия, Санчес, Гонсалес, Эрвиас, Сан Эметерио, Мичел, Рубио, Плано, Орельяна, Вайссманн

Запасные: Самуэль Перес, Мартинес, Луис Перес, Анхель, Кике Перес, Эренас, Вилья, Гвардиола, Саласар, де Соуза, Лопес

Матч «Реал» — «Вальядолид» начнётся в 22:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Реал» — «Вальядолид».