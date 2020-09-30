«Бавария» вырвала победу у дортмундской «Боруссии» и выиграла Суперкубок Германии

В матче за Суперкубок Германии дортмундская «Боруссия» уступила «Баварии». Встреча проходила на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене и завершилась со счётом 3:2 в пользу баварцев.

Счёт на 18-й минуте встречи открыл Корентин Толиссо. Томас Мюллер увеличил преимущество мюнхенцев на 32-й минуте. Дэвис с левого фланга вырезал подачу в штрафную, Мюллер высоко выпрыгнул и головой вколотил мяч в ворота «Боруссии».

Спустя 7 минут Юлиан Брандт отыграл первый мяч. Дортмундцы пошли в прессинг и отобрали мяч на чужой половине поля. Холанд сделал пас в штрафную, а Брандт в касание мощно пробил под перекладину. На 55-й минуте Холанд по центру выскочил один на один и пробил точно в нижний угол ворот, сравняв счёт.

На 82-й минуте Йозуа Киммих забил победный гол «Баварии».

«Бавария» выиграла Суперкубок Германии в 8-й раз. «Боруссия» побеждала в турнире 6 раз.