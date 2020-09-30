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«Бавария» вырвала победу у дортмундской «Боруссии» и выиграла Суперкубок Германии

«Бавария» вырвала победу у дортмундской «Боруссии» и выиграла Суперкубок Германии
Футбол / Германия 0

В матче за Суперкубок Германии дортмундская «Боруссия» уступила «Баварии». Встреча проходила на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене и завершилась со счётом 3:2 в пользу баварцев.

Счёт на 18-й минуте встречи открыл Корентин Толиссо. Томас Мюллер увеличил преимущество мюнхенцев на 32-й минуте. Дэвис с левого фланга вырезал подачу в штрафную, Мюллер высоко выпрыгнул и головой вколотил мяч в ворота «Боруссии».

Спустя 7 минут Юлиан Брандт отыграл первый мяч. Дортмундцы пошли в прессинг и отобрали мяч на чужой половине поля. Холанд сделал пас в штрафную, а Брандт в касание мощно пробил под перекладину. На 55-й минуте Холанд по центру выскочил один на один и пробил точно в нижний угол ворот, сравняв счёт.

На 82-й минуте Йозуа Киммих забил победный гол «Баварии».

«Бавария» выиграла Суперкубок Германии в 8-й раз. «Боруссия» побеждала в турнире 6 раз.

Суперкубок Германии. Финал
30 сентября 2020, среда. 21:30 МСК
Бавария
Мюнхен
Окончен
3 : 2
Боруссия Д
Дортмунд
1:0 Толиссо – 18'   2:0 Мюллер – 32'   2:1 Брандт – 39'   2:2 Холанд – 55'   3:2 Киммих – 82'
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