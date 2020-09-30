«Аталанта» в гостях разгромила «Лацио»

«Аталанта» одержала крупную победу в матче 1-го тура Серии А с «Лацио» — 4:1.

На 10-й минуте счёт открыл Робин Гозенс. Алехандро Гомес от угла штрафной исполнил навес, далее прошла скидка Ханса Хатебура головой к 11-метровой отметке, откуда Гозенс ударом в касание направил мяч в ворота. Второй гол «Аталанты» забил Хатебур. Гозенс с левого края выполнил кросс в штрафную «Лацио», где всеми забытый Хатебур с лёта пробил под перекладину ворот.

На 41-й минуте Гомес забил третий мяч бергамасков. Гомес подобрал мяч в штрафной, обошёл Ачерби и нанёс удар точно под дальнюю штангу. Единственный гол «Лацио» на 57-й минуте забил Фелипе Кайседо. Милинкович-Савич вырезал передачу в центр штрафной, Кайседо сыграл на опережение, прошёл во вратарскую и протолкнул мяч под ближнюю штангу. Однако спустя четыре минуты Гомес получил пас в штрафной, убрал под левую и пробил из-под защитника прямо в дальнюю девятку, снова доведя счёт до разгромного.