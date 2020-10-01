«Есть надежда, что догоним португальцев». Мостовой – о выходе «Краснодара» в ЛЧ

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой прокомментировал выход «Краснодара» в групповой этап Лиги чемпионов.

«После того как ПАОК прошёл «Бенфику», я сразу сказал – это хорошо. С португальцами было бы тяжелее. ПАОК в первой игре должен не должен был проигрывать, а сегодня «Краснодар» дождался своего шанса. Три команды в ЛЧ – турнир позволяет это сделать. Сейчас там играют не только чемпионы. Есть надежда, что догоним португальцев в рейтинге УЕФА. Ждём жеребьёвку», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

В ответном матче раунда плей-офф Лиги чемпионов «Краснодар» обыграл ПАОК со счётом 2:1 и вышел в групповой этап турнира. «Краснодар» впервые выступит на групповом этапе Лиги чемпионов. Соперники «быков» станут известны по результатам жеребьёвки, которая состоится 1 октября.