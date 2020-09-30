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«Краснодар» обыграл ПАОК и вышел в групповой этап Лиги чемпионов

«Краснодар» обыграл ПАОК и вышел в групповой этап Лиги чемпионов
Футбол / Лига чемпионов 0

В ответном матче раунда плей-офф Лиги чемпионов «Краснодар» обыграл ПАОК со счётом 2:1 и вышел в групповой этап турнира. Встреча состоялась в Салониках на стадионе «Тумба». Обслуживала матч итальянская бригада арбитров во главе с Даниэле Орсато, ассистировали судьи на линиях Алессандро Джаллатини и Фабиано Прети.

Счёт был открыт во втором тайме — на 73-й минуте гол в свои ворота забил защитник греческого клуба Иоаннис Михайлидис. На 77-й минуте хозяева восстановили равновесие благодаря голу Омара Эль-Каддури, ему ассистировал Штефан Шваб. Впрочем, через несколько секунд «Краснодар» вывел вперёд Реми Кабелла.

«Краснодар» впервые выступит на групповом этапе Лиги чемпионов. Соперники «быков» станут известны по результатам жеребьёвки, которая состоится 1 октября.

Лига чемпионов. Раунд плей-офф. 2-й матч
30 сентября 2020, среда. 22:00 МСК
ПАОК
Салоники, Греция
Окончен
1 : 2
Краснодар
Краснодар, Россия
0:1 Михайлидис – 73' (автогол)   1:1 Эль-Каддури – 77'   1:2 Кабелла – 77'
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