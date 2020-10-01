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«Реал» обыграл «Вальядолид» в матче Примеры

«Реал» обыграл «Вальядолид» в матче Примеры
Футбол / Испания 0

В матче 4-го тура чемпионата Испании мадридский «Реал» обыграл «Вальядолид» со счётом 1:0. Встреча состоялась в Мадриде на стадионе «Альфредо ди Стефано». Обслуживала матч бригада арбитров во главе с Сесаром Сото Градо, ассистировали судьи на линиях Карлос Альварес Фернандес и Рубен Поррас Рико.

Единственный гол был забит в середине второго тайма — на 65-й минуте автором забитого мяча стал Винисиус Жуниор.

«Реал», набрав семь очков, вышел на третье место в турнирной таблице испанского национального чемпионата. «Вальядолид» (2) — на 18-м месте. Лидером турнира является «Хетафе» (7).

В следующем туре «Реал» на выезде встретится с «Леванте». Матч состоится 4 октября. «Вальядолид» дома сыграет с «Эйбаром» (3 октября).

Испания - Примера. 4-й тур
30 сентября 2020, среда. 22:30 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
Окончен
1 : 0
Вальядолид
Вальядолид
1:0 Винисиус Жуниор – 65'
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