«Реал» обыграл «Вальядолид» в матче Примеры
В матче 4-го тура чемпионата Испании мадридский «Реал» обыграл «Вальядолид» со счётом 1:0. Встреча состоялась в Мадриде на стадионе «Альфредо ди Стефано». Обслуживала матч бригада арбитров во главе с Сесаром Сото Градо, ассистировали судьи на линиях Карлос Альварес Фернандес и Рубен Поррас Рико.
Единственный гол был забит в середине второго тайма — на 65-й минуте автором забитого мяча стал Винисиус Жуниор.
«Реал», набрав семь очков, вышел на третье место в турнирной таблице испанского национального чемпионата. «Вальядолид» (2) — на 18-м месте. Лидером турнира является «Хетафе» (7).
В следующем туре «Реал» на выезде встретится с «Леванте». Матч состоится 4 октября. «Вальядолид» дома сыграет с «Эйбаром» (3 октября).
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