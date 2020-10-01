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Мусаев: «Краснодар» всегда показывает красивый футбол, но сегодня была важна дисциплина

Мусаев: «Краснодар» всегда показывает красивый футбол, но сегодня была важна дисциплина
Футбол / Лига чемпионов 0

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев прокомментировал победу в ответном матче плей-офф квалификации Лиги чемпионов с ПАОКом (2:1).

«Сегодня испытывали большие трудности с составом: у Берга и Петрова были повреждения, Классон выступает без замен после 14 месяцев восстановления. Важно, чтобы добиваться больших целей — нужно уметь терпеть. Очень рад, что смогли показать характер. В раздевалке ребята выплеснули все эмоции.

«Краснодар» всегда показывает красивый футбол, но сегодня важно было сыграть с максимальной дисциплиной. Мы подкорректировали действия в обороне. Когда соперник делал диагонали в Краснодаре — у нас возникали проблемы. Поставили Вильену вторым опорным — это добавило дисциплины, поэтому перекрыли диагонали и второй темп соперника», — сказал Мусаев в эфире «Матч ТВ».

«Краснодар» обыграл ПАОК и вышел в групповой этап Лиги чемпионов
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