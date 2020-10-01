Мусаев: «Краснодар» всегда показывает красивый футбол, но сегодня была важна дисциплина

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев прокомментировал победу в ответном матче плей-офф квалификации Лиги чемпионов с ПАОКом (2:1).
«Сегодня испытывали большие трудности с составом: у Берга и Петрова были повреждения, Классон выступает без замен после 14 месяцев восстановления. Важно, чтобы добиваться больших целей — нужно уметь терпеть. Очень рад, что смогли показать характер. В раздевалке ребята выплеснули все эмоции.
«Краснодар» всегда показывает красивый футбол, но сегодня важно было сыграть с максимальной дисциплиной. Мы подкорректировали действия в обороне. Когда соперник делал диагонали в Краснодаре — у нас возникали проблемы. Поставили Вильену вторым опорным — это добавило дисциплины, поэтому перекрыли диагонали и второй темп соперника», — сказал Мусаев в эфире «Матч ТВ».
- 1 октября 2020
-
00:53
-
00:53
-
00:44
-
00:38
-
00:35
-
00:31
-
00:20
-
00:14
-
00:06
-
00:00
- 30 сентября 2020
-
23:58
-
23:54
-
23:48
-
23:41
-
23:36
-
23:35
-
23:30
-
23:29
-
23:21
-
23:11
-
23:05
-
22:49
-
22:35
-
22:24
-
22:10
-
22:04
-
21:56
-
21:51
-
21:50
-
21:42
-
21:33
-
21:23
-
21:05
-
20:58
-
20:47